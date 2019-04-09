Япония еще на два года продлила санкции против КНДР
Япония еще на два года продлила введенные 13 лет назад односторонние санкции против Северной Кореи. Такое решение правительство страны Восходящего Солнца приняло утром во вторник, 9 апреля, сообщает агентство Kyodo.
Уточняется, что срок ограничений Токио в отношении Пхеньяна истекает 13 апреля. Японские власти еще месяц назад заявляли, что планируют продлить санкции против КНДР из-за «отсутствия прогресса» в вопросе освобождения похищенных более десяти лет назад северокорейскими разведчиками японцев. Кроме того, в Токио считают, что в ближайшее время мировой общественности вряд ли удастся добиться от Пхеньяна полной денуклеаризации Корейского полуострова и уничтожения баллистических ракет различной дальности.
Напомним, как писал сайт kp.ru, Япония ввела односторонние санкции против КНДР после ядерного испытания в 2006 году. С тех пор включающий в себя торговое эмбарго пакет ограничений неоднократно продлевался и расширялся.
ИСТОЧНИК KP.RU
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