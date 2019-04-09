Япония еще на два года продлила санкции против КНДР

СЕГОДНЯ 04:39 2019-04-09T04:55:20+03:00

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Япония еще на два года продлила введенные 13 лет назад односторонние санкции против Северной Кореи. Такое решение правительство страны Восходящего Солнца приняло утром во вторник, 9 апреля, сообщает агентство Kyodo.

Уточняется, что срок ограничений Токио в отношении Пхеньяна истекает 13 апреля. Японские власти еще месяц назад заявляли, что планируют продлить санкции против КНДР из-за «отсутствия прогресса» в вопросе освобождения похищенных более десяти лет назад северокорейскими разведчиками японцев. Кроме того, в Токио считают, что в ближайшее время мировой общественности вряд ли удастся добиться от Пхеньяна полной денуклеаризации Корейского полуострова и уничтожения баллистических ракет различной дальности.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Япония ввела односторонние санкции против КНДР после ядерного испытания в 2006 году. С тех пор включающий в себя торговое эмбарго пакет ограничений неоднократно продлевался и расширялся.

ИСТОЧНИК KP.RU