Еще один демократ объявил о намерении баллотироваться в президенты США
Такое заявление конгрессмен из Калифорнии Эрик Суолуэлл сделал в эфире ток-шоу
Конгрессмен от Калифорнии, демократ Эрик СуолуэллФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Соединенных Штатах растет число демократов, желающих в 2020 году побороться с Дональдом Трампом за президентское кресло. О намерении баллотироваться в президенты США объявил конгрессмен от штата Калифорния Эрик Суолуэлл в эфире передачи «Позднее шоу со Стивеном Колбертом» на телеканале CBS.
«Я в Конгрессе шесть лет. Я защищал нашу страну из комитета по разведке, когда наша демократия висела на волоске. Я сделал многое, но я могу сделать еще больше», - заявил он.
ИСТОЧНИК KP.RU