Генпрокурор Колумбии рассказал, что президента страны собираются убить

СЕГОДНЯ 06:37 2019-04-09T06:55:09+03:00

По данным Мартинеса, покушение на Ивана Дуке может произойти 9 апреля

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Террористы готовят покушение на президента Колумбии Ивана Дуке, заявил генеральный прокурор страны Нестор Умберто Мартинес. По его словам, злоумышленники могут попытаться убить главу государства во вторник, 9 апреля, когда колумбийский лидер отправится в западный департамент Каука, где у него запланирована встреча с представителями коренных народов, передает газета El Tiempo.

«Некоторые незаконные формирования, проникшие в регион, хотели бы осуществить террористический акт в отношении президента», - цитирует издание заявление генпрокурора.

При этом Нестор Умберто Мартинес отметил, что и возглавляемое им ведомство, и правоохранительные органы серьезно отнеслись к этой информации, она тщательно проверяется, президентская охрана усилена. Сам Иван Дуке тоже в курсе, что на него готовится покушение.

«Прокуратура была обязана проинформировать президента об этих обстоятельствах», - пояснил Мартинес.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Иван Дуке сменил своего предшественника Хуана Мануэля Сантоса на посту президента Колумбии в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU