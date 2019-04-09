Генпрокурор Колумбии рассказал, что президента страны собираются убить
Террористы готовят покушение на президента Колумбии Ивана Дуке, заявил генеральный прокурор страны Нестор Умберто Мартинес. По его словам, злоумышленники могут попытаться убить главу государства во вторник, 9 апреля, когда колумбийский лидер отправится в западный департамент Каука, где у него запланирована встреча с представителями коренных народов, передает газета El Tiempo.
«Некоторые незаконные формирования, проникшие в регион, хотели бы осуществить террористический акт в отношении президента», - цитирует издание заявление генпрокурора.
При этом Нестор Умберто Мартинес отметил, что и возглавляемое им ведомство, и правоохранительные органы серьезно отнеслись к этой информации, она тщательно проверяется, президентская охрана усилена. Сам Иван Дуке тоже в курсе, что на него готовится покушение.
«Прокуратура была обязана проинформировать президента об этих обстоятельствах», - пояснил Мартинес.
Напомним, как писал сайт kp.ru, Иван Дуке сменил своего предшественника Хуана Мануэля Сантоса на посту президента Колумбии в прошлом году.
ИСТОЧНИК KP.RU