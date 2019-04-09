Генпрокурор: на предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха» было похищено более 1,6 млрд рублей

СЕГОДНЯ 08:02 2019-04-09T08:02:26+03:00

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В докладе генерального прокурора России Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в стране за минувший год отмечается, что на производственных предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха» было похищено более 1,6 миллиардов рублей.

Эти деньги предназначалась на создание современных перспективных разработок вооружения, а также на модернизацию производственной базы. По материалам проверок прокуратуры, как сообщает агентство РИА Новости, возбуждены уголовные дела.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, сотрудники ФСБ и МВД пришли с обысками сразу на ряд предприятий, которые работают на оборонку в Москве, Петербурге и Липецке. Проверки были устроены в рамках дела о хищениях средств государственного оборонного заказа. Кроме того, на 46 организациях оборонно-промышленного комплекса страны массовые проверки были организованы со стороны Федеральной антимонопольной службой.

ИСТОЧНИК KP.RU