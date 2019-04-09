В Росгвардии решают жилищную проблему ветеранов ОМОН, обратившихся к Путину

СЕГОДНЯ 08:42 2019-04-09T08:42:20+03:00

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Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал выложенное в сеть видео, на котором ветераны ОМОНа обратились к руководству страны с просьбой содействовать решению проблемы с их выселением из служебного жилья. Кроме того, они попросили предоставить им жилое помещение до того момента, как они получат единовременную соцвыплату.

По словам сотрудника ведомства, бывшие омоновцы были заранее поставлены в известность, что жилье, которое их просят освободить, является служебным. Кроме того, они были под личную подпись ознакомлены с соответствующими документами.

Как отметил Грибакин, руководство Росгвардии знает о проблеме, но в данный момент решить ее "достаточно сложно", передает РИА Новости. Тем не менее, службы и подразделения Росгвардии, а также руководство ведомства будут в рамках действующего законодательства всячески содействовать урегулированию сложившейся ситуации.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Росгвардия была создана в апреле 2016 года на базе внутренних войск МВД России. В настоящее время в ведомстве служит около 340 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU