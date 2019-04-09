Порошенко попросил прощения за свой предвыборный лозунг

СЕГОДНЯ 10:22 2019-04-09T10:22:01+03:00

Кроме того, президент Украины заявил, что не считает лидера первого тура выборов Владимира Зеленского агентом России

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Действующий президент Украины Петр Порошенко отметил, что его предвыборный лозунг в первом туре президентской гонки «или Порошенко, или Путин» является неудачным и извинялся перед теми, кто понял его неправильно. Кроме того, глава Незалежной признал, что в его избирательной кампании «были допущены ошибки».

Порошенко также добавил, что не считает главу партии "Слуга народа", который по итогам первого тура выборов получил наибольшую поддержку украинцев, агентом президента России Владимира Путина. "Это точно не так, - приводит ТАСС ответ Порошенко на вопрос об авторстве лозунга "или Порошенко, или Путин". - И, если кто-то это понял так, я извиняюсь".

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 7 апреля были объявлены окончательные итоги первого тура президентских выборов, которые состоялись на Украине 31 марта. По итогам подсчета голосов шоумен Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов, а нынешней лидер страны Петр Порошенко - 15,95%. При данным ЦИК, явка избирателей составила 62,8%.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700638" frameborder="0"></iframe> «Шоколадный король» Порошенко еще поборется за кресло президента.21 апреля на Украине пройдет второй тур выборов президента. В нем встретятся нынешний глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

ИСТОЧНИК KP.RU