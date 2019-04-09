"Я даже сейчас понимаю, что сделал все правильно": Александр Головин не жалеет о переходе в "Монако"

СЕГОДНЯ 11:06 2019-04-09T11:06:39+03:00

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Александр Головин рассказал, почему выбрал “Монако”, несмотря на предложение от “Челси”, и о перспективах перебраться в Европу своих бывших одноклубников по ЦСКА и товарищей по сборной. Среди “избранников” Александра оказались Роман Зобнин (Спартак), Ахметов и Чалов (ЦСКА).

«Точно знаю, кому можно уехать. Я назову троих: Зобнин, Ахметов, Чалов. Чалов точно собирается в Европу. Но куда… Не знаю, были по нему официальные предложения или нет, но сам он сказал мне, что хочет перебраться в Мадрид», — сказал Головин в интервью после матча с Каном в видеоблоге на Youtube «КраСава».

Ведущий канала отправился на лазурный берег специально, чтобы переговорить с Головиным и посмотреть матч, который монегаски, увы проиграли.

Ажиотажей на домашние матчи “монегасков” не наблюдается практически никогда, в этом их не сравнить с “Ювентусом”, болельщики которого даже устраивали пикеты по поводу заоблачных цен на билеты. На трибунах «Монако» едва ли набралось 70 человек.

Однако, Александр всем доволен, о чем и сказал после матча.

На вопрос ведущего, не жалел ли он о том, что перебрался в клуб в летнее трансферное окно 2018 года, поскольку с этих пор «монегаски» практически не поднимались со дна турнирной таблицы Лиги-1, Головин ответил отрицательно.

«Я размышлял о том, почему это (кризис клуба) случилось именно тогда, когда я сюда пришел, — рассказал Головин в эфире YouTube-канала. — Думал, что это из-за меня, может быть, я что-то неправильно делаю, раз так у команды все кардинально поменялось. Но вот мыслей — «Зачем я сюда приехал?» — точно не было. Я просто хотел как можно скорее вернуться на поле после травмы».

На вопрос, почему именно «Монако», а не «Челси», Головин ответил вполне рационально, что свидетельствует о нем, как о человеке, умеющим здраво оценивать уровень собственного мастерства и рассчитывать свои силы.

«Для себя решил, что нужно сначала адаптироваться в команде наподобие «Монако», а уже потом брать высоты вроде «Челси» или «Реала». Я не знал языка, не был готов к европейской культуре. Я даже сейчас понимаю, что сделал все правильно. Если бы я перешел в «Челси» и оказался в такой ситуации там, то было бы гораздо все сложнее. Там бы не дали права на ошибку, и у меня не было бы шансов расти дальше. Все начинают с малого».

Головин не стал делать каких-либо точных утверждений по поводу трансферов своих бывших одноклубников, на всякий случай пояснив, что его слова касательно судеб Зобнина, Ахметова и Чалова – только его соображения, не больше.

Если футболисты покажут себя, отстаивая честь сборной и действующих клубов, настолько, что заинтересуют европейских скаутов, это будет, безусловно прорыв в российском футболе, потому что пока что РПЛ не может похвастаться большим количеством трансферов своих воспитанников в топ-клубы Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU