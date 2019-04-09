2019-04-09T10:46:09+03:00
Общество

Украина выдаст России обвиняемого в убийстве главного редактора российского Forbes

По данным генпрокурора Юрия Чайки, всего в 2018 году Киев принял решение о выдаче РФ 22 человек
Марина ВЕНЦОВА
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Главный редактор российского издания журнала Forbes 41-летний Пол Хлебников был застрелен в Москве 9 июля 2004 годаГлавный редактор российского издания журнала Forbes 41-летний Пол Хлебников был застрелен в Москве 9 июля 2004 годаФото: EAST NEWS
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За минувший год Киев принял решение о выдаче Москве 22 лиц, обвиняемых в совершении преступлений. Среди них также числится обвиняемый в убийстве Пола Хлебникова - главного редактора российского Forbes. Такая информация содержится в докладе о состоянии законности и правопорядка в России в минувшем году, который генеральный прокурор Юрий Чайка направил в Совет Федерации.

В документе отмечается, что несмотря на сложные межгосударственные отношения Российской Федерации и Украины, Генеральная прокуратура смогла добиться принятия решения о выдаче Москве 22 лиц, в том числе Дукузова М.И., обвиняемого в убийстве главного редактора российского издания журнала "Форбс" гражданина США Пола Хлебникова", передает агентство РИА Новости.

Ранее, как писал сайт kp.ru, Служба безопасности Украины сообщила о том, что украинские правоохранительные органы задержали двух гражданина России, которые разыскивались Интерполом. Один из них, по сведениям спецслужбы, подозреваемый в убийстве Хлебникова.

Главный редактор российского издания журнала Forbes 41-летний Пол Хлебников был застрелен в Москве 9 июля 2004 года

ИСТОЧНИК KP.RU

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