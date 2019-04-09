2019-04-09T10:59:18+03:00
Экономика

Ипотека на частные дома может подешеветь

Сейчас соответствующие меры прорабатываются правительством
Елена АКИМОВА
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Ипотека на ИЖС может подешеветьИпотека на ИЖС может подешеветьФото: Иван МАКЕЕВ
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Ипотека на частные дома и индивидуальное жилое строительство (ИЖС) может подешеветь. Сейчас в правительстве прорабатывают ряд мер, которые позволят повысить доступность данного продукта. Скорее всего речь будет идти о субсидиях аналогичным тем, которые были приняты для поддержки «деревянной» ипотеки. Но, надо отметить, особым спросом дома из дерева все равно не пользовались.

До 1 июля 2019 года министерства должны подготовить свои предложения по поддержке ИЖС.

- Условия кредитования (ИЖС) должны быть сопоставимы с условиями по приобретению жилья в ипотеку в многоквартирном доме, в том числе и за счет субсидирования процентной ставки, - прокомментировали газете «Известия» в пресс-службе Минэкономразвития.

Сегодня по оценкам вице-премьера Виталия Мутко, ИЖС составляет не более 1% от об общего объема выдачи.

Банки не очень охотно идут на кредитование частного сектора, так как у этой категории жилья более низкая ликвидность, в отличии от многоквартирных домов.

- Банковские риски в данном сегменте гораздо выше, чем при оформлении в ипотеку квартиры. На наш взгляд, развитие этого сектора требует особого внимания и государственной поддержки, — сказали в пресс-службе банка ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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