В «Роскосмосе» прокомментировали итоги проверки предприятий Генпрокуратурой
Официальный представитель «Роскосмоса» Владимир Устименко прокомментировал информацию об итогах проверки деятельности госкорпорации сотрудниками Генеральной прокуратуры. По его словам, в настоящий момент уже приняты все необходимые меры.
«Руководство госкорпорации "Роскосмос" не только в курсе результатов проверки Генпрокуратурой предприятий промышленности, но и активно содействовало ей предоставлением материалов службы внутреннего аудита госкорпорации», - цитирует его ТАСС.
На предприятиях ракетно-космической промышленности, по словам Устименко, уже в конце прошлого года приняты исчерпывающие меры, направленные на установление порядка в отрасли.
По собственным проверкам, которые проводил "Роскосмос", хищения связаны с делом "Москапстроя" по НИЦ РКП и "Техномашу". В настоящий момент руководители предприятий Олег Галайда и Дмитрий Панов уволены с занимаемых должностей.
Ранее сайт kp.ru писал, что по данным Генеральной прокуратуры, на предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха» было похищено более 1,6 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU