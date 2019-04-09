В «Роскосмосе» прокомментировали итоги проверки предприятий Генпрокуратурой

СЕГОДНЯ 11:44 2019-04-09T11:44:15+03:00

Представитель госкорпорации Владимир Устименко подчеркнул, что «наведение порядка» в отрасли будет продолжено

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Официальный представитель «Роскосмоса» Владимир Устименко прокомментировал информацию об итогах проверки деятельности госкорпорации сотрудниками Генеральной прокуратуры. По его словам, в настоящий момент уже приняты все необходимые меры.

«Руководство госкорпорации "Роскосмос" не только в курсе результатов проверки Генпрокуратурой предприятий промышленности, но и активно содействовало ей предоставлением материалов службы внутреннего аудита госкорпорации», - цитирует его ТАСС.

На предприятиях ракетно-космической промышленности, по словам Устименко, уже в конце прошлого года приняты исчерпывающие меры, направленные на установление порядка в отрасли.

По собственным проверкам, которые проводил "Роскосмос", хищения связаны с делом "Москапстроя" по НИЦ РКП и "Техномашу". В настоящий момент руководители предприятий Олег Галайда и Дмитрий Панов уволены с занимаемых должностей.

Ранее сайт kp.ru писал, что по данным Генеральной прокуратуры, на предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха» было похищено более 1,6 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU