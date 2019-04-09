2019-04-09T11:46:25+03:00
Политика

Египет не откажется от Су-35 даже под угрозой санкций

Сделка слишком выгода для страны, чтобы расторгнуть ее
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Египет планирует закупить у России Су-35. Фото: Минобороны РФЕгипет планирует закупить у России Су-35. Фото: Минобороны РФ
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Несмотря на обещанные Америкой санкции Египет вряд ли откажется от закупки российских истребителей. Такое мнение высказал авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич.

«Для четвертого поколения Су-35 - лучшая машина на сегодняшний день. Уже есть пятое поколение – в основном оно представлено американским F-35. Но эти машины гораздо дороже и меньше экспортируются. Тем более, что США вначале насыщает техникой собственную армию, затем войска стран НАТО, а после этого машины в уже несколько упрощенном виде идут на экспорт. Египет за те деньги, которые смог потратить на закупку боевых самолетов, я думаю, купил лучшее», - цитирует эксперта ИА «НСН».

Ранее председатель администрации США сообщил, что Египет может оказаться под американскими санкциями, если не откажется от этой покупки. Он призвал страну не выступать прости закона «О противодействии противникам Америки через санкции», от действий которого под санкциями уже оказались Китай и Индия. Дело в том, что согласно американскому законодательству, страна имеет право наложить ограничения на любую страну, которая будет приобретать у России вооружение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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