2019-04-09T11:55:46+03:00
Общество

Коммуналку можно будет оплатить через сайт «Почты России»

Платежи будут принимать дистанционно, а рассчитаться можно будет банковской картой
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Оплачивать коммуналку можно будет не только в отделении "Почты России", но и на сайте компанииОплачивать коммуналку можно будет не только в отделении "Почты России", но и на сайте компанииФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Оплачивать коммунальные услуги и мобильную связь можно на сайте «Почты России». Специальный сервис начал работать на сайте компании. Внести средства можно будет с помощью своей банковской карты.

На портале доступна оплата услуг, которые поставляют более трех тысяч различных компаний. Почта комиссию за услугу брать не будет, но возможно, что ее сможет взимать банк, который переводит платежи. В таком случае клиенту придется заплатить 2-2,5% от суммы перевода.

В компании объясняют, что воспользоваться сервисом сможет любой человек, кто хоть немного знаком с интернетом. Достаточно выбрать соответствующий раздел и ввести реквизиты платежки и банковской карты.

Для удобства можно зарегистрироваться в личном кабинете и тогда все чеки будут сохраняться на страничке автоматически. Здесь же можно будет создать шаблоны для оплаты, чтобы каждый раз не вводить реквизиты.

В 2018 году россияне совершили более 356 миллионов платежей в отделениях почты. Удаленный сервис позволит не только сэкономить время клиента, но и сократит очереди в отделениях.

Эксперты признают, что это логичный и разумный шаг со стороны «Почты России», но несколько запоздалый, так как дистанционные платежи активно развиты во многих банках и люди ими пользуются. Почта сможет рассчитывать на новых клиентов, тех, кто посещает отделения и предпочитает платить «живыми» деньгами, пишет газета «Известия».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кировчанин получил по почте пачку геркулесовой крупы, вместо гаджета

Мужчина пошел в отделение почты для того, чтобы забрать новый гаджет. Однако, когда он вскрыл посылку, то был сильно удивлен: вместо электронной книги пришла пачка геркулесовой крупы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Порошенко: Украина имеет ракеты с радиусом поражения более 1 тысячи километров
Число браков в России максимально снизилось с начала века
МВД России обратилось в Интерпол с запросом о розыске Уильяма Браудера
В Великобритании хотят создать регулятора для защиты от онлайн-угроз
Египет не откажется от Су-35 даже под угрозой санкций
В «Роскосмосе» прокомментировали итоги проверки предприятий Генпрокуратурой
Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня
"Я даже сейчас понимаю, что сделал все правильно": Александр Головин не жалеет о переходе в "Монако"
Ипотека на частные дома может подешеветь
Украина выдаст России обвиняемого в убийстве главного редактора российского Forbes
Порошенко попросил прощения за свой предвыборный лозунг
Президент Бразилии не исключил участие во вторжении в Венесуэлу
Суд отклонил апелляцию на приговор экс-главе Сахалина Хорошавину
У задержанной в резиденции Трампа «Мар-а-Лаго» китаянки нашли устройство для поиска скрытых камер
Более 50 человек погибли во время столкновений в Триполи