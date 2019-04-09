Коммуналку можно будет оплатить через сайт «Почты России»

СЕГОДНЯ 11:55 2019-04-09T11:55:46+03:00

Оплачивать коммуналку можно будет не только в отделении "Почты России", но и на сайте компании Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Платежи будут принимать дистанционно, а рассчитаться можно будет банковской картой

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Оплачивать коммунальные услуги и мобильную связь можно на сайте «Почты России». Специальный сервис начал работать на сайте компании. Внести средства можно будет с помощью своей банковской карты.

На портале доступна оплата услуг, которые поставляют более трех тысяч различных компаний. Почта комиссию за услугу брать не будет, но возможно, что ее сможет взимать банк, который переводит платежи. В таком случае клиенту придется заплатить 2-2,5% от суммы перевода.

В компании объясняют, что воспользоваться сервисом сможет любой человек, кто хоть немного знаком с интернетом. Достаточно выбрать соответствующий раздел и ввести реквизиты платежки и банковской карты.

Для удобства можно зарегистрироваться в личном кабинете и тогда все чеки будут сохраняться на страничке автоматически. Здесь же можно будет создать шаблоны для оплаты, чтобы каждый раз не вводить реквизиты.

В 2018 году россияне совершили более 356 миллионов платежей в отделениях почты. Удаленный сервис позволит не только сэкономить время клиента, но и сократит очереди в отделениях.

Эксперты признают, что это логичный и разумный шаг со стороны «Почты России», но несколько запоздалый, так как дистанционные платежи активно развиты во многих банках и люди ими пользуются. Почта сможет рассчитывать на новых клиентов, тех, кто посещает отделения и предпочитает платить «живыми» деньгами, пишет газета «Известия».

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ИСТОЧНИК KP.RU