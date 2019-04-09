МВД России обратилось в Интерпол с запросом о розыске Уильяма Браудера

СЕГОДНЯ 12:06 2019-04-09T12:06:25+03:00

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Министерство внутренних дел России вновь обратилось Международную организацию уголовной полиции (Интерпол) с запросом о розыске Уильяма Браудера - основателя британского фонда Hermitage Capital. Такие шаги предприняты в рамках дела об организации им преступного сообщества.

«Я подтверждаю, что следственный департамент МВД обратился с запросом в Интерпол о розыске Браудера, - цитирует ТАСС его адвоката Александра Антипова. - Это не первая попытка, предпринятая российскими правоохранительными органами».

По словам Антипова, все предыдущие запросы, которые были направлены в Интерпол, расценивались как политические обвинения, в связи с чем Браудер был снят с розыска.

Напомним, Браудер в июле 2013 года был заочно признан Тверским судом Москвы виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и осужден на девять лет лишения свободы. В 2017 году он был задержан в Испании, где находился на тот момент. Браудера допросили, но вскоре отпустили, объяснив это тем, что ордер составлен неправильно.

ИСТОЧНИК KP.RU