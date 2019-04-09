Число браков в России максимально снизилось с начала века
Количество зарегистрированных браков в России на тысячу человек составило 6,2. Этот коэффициент стал самым низким с начала века. Более того, по прогнозам экспертов, восстановиться и вырасти этот показатель сможет только к 2025 году.
По данным Росстата, число зарегистрированных браков в России в 2018 году снизилось на 12,7% по сравнению с предыдущим годом до 917 тысяч. Такие данные получены в результате мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения, передает телеканал «360».
Как отмечают эксперты РАНХиГС, которые провели исследование, этот спад вполне объясним. Дело в том, что сейчас пришло время создавать семью тем, кто был рождён в 90-е. А как известно, рождаемость в этот период в стране была крайне низкой, передает сайт argumenti.ru.
В связи с этим количество заключенных браков в стране начнет расти, когда в возраст создания семьи войдет поколение 2000-х.
ИСТОЧНИК KP.RU