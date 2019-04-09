2019-04-09T12:27:03+03:00
Общество

Число браков в России максимально снизилось с начала века

Такие показатели в стране наблюдались в последний раз в 2000 году
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В России зафиксировано минимально число браков с начала векаВ России зафиксировано минимально число браков с начала векаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Количество зарегистрированных браков в России на тысячу человек составило 6,2. Этот коэффициент стал самым низким с начала века. Более того, по прогнозам экспертов, восстановиться и вырасти этот показатель сможет только к 2025 году.

По данным Росстата, число зарегистрированных браков в России в 2018 году снизилось на 12,7% по сравнению с предыдущим годом до 917 тысяч. Такие данные получены в результате мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения, передает телеканал «360».

Как отмечают эксперты РАНХиГС, которые провели исследование, этот спад вполне объясним. Дело в том, что сейчас пришло время создавать семью тем, кто был рождён в 90-е. А как известно, рождаемость в этот период в стране была крайне низкой, передает сайт argumenti.ru.

В связи с этим количество заключенных браков в стране начнет расти, когда в возраст создания семьи войдет поколение 2000-х.

ИСТОЧНИК KP.RU

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