Порошенко: Украина имеет ракеты с радиусом поражения более 1 тысячи километров
Украина располагает крылатыми ракетами с радиусом поражения более 1 тысячи километров. По словам президента страны Петра Порошенко, они были созданы украинскими специалистами.
"У нас появилась ракета, которая успешно прошла испытания и способна стрелять более чем на 1000 км и нести боевой заряд весом 150 кг. Это высокоточная крылатая ракета», - приводит ТАСС его слова.
Порошенко добавил, что в настоящее время украинские военные проходят обучение, чтобы в дальнейшем иметь навыки и умения применять это оружие в действии. Глава Незалежной отметил, что в стране осталось немного подобных комплексов, где можно пройти специальную подготовку.
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун».
5 апреля, как ранее писал сайт kp.ru, Порошенко принял участие в испытаниях крылатой ракеты «Нептун», которая напоминает советскую ракету Х-35, разработанную еще в 70-х годах прошлого века.
ИСТОЧНИК KP.RU