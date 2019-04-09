2019-04-09T12:27:48+03:00
Политика

Порошенко: Украина имеет ракеты с радиусом поражения более 1 тысячи километров

По словам главы украинского государства, эти ракеты могут нести боевой снаряд весом 150 килограммов
Марина ВЕНЦОВА
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Порошенко заявил, что Украина имеет ракеты с радиусом поражения более 1000 кмПорошенко заявил, что Украина имеет ракеты с радиусом поражения более 1000 кмФото: REUTERS
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Украина располагает крылатыми ракетами с радиусом поражения более 1 тысячи километров. По словам президента страны Петра Порошенко, они были созданы украинскими специалистами.

"У нас появилась ракета, которая успешно прошла испытания и способна стрелять более чем на 1000 км и нести боевой заряд весом 150 кг. Это высокоточная крылатая ракета», - приводит ТАСС его слова.

Порошенко добавил, что в настоящее время украинские военные проходят обучение, чтобы в дальнейшем иметь навыки и умения применять это оружие в действии. Глава Незалежной отметил, что в стране осталось немного подобных комплексов, где можно пройти специальную подготовку.

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун».

5 апреля, как ранее писал сайт kp.ru, Порошенко принял участие в испытаниях крылатой ракеты «Нептун», которая напоминает советскую ракету Х-35, разработанную еще в 70-х годах прошлого века.

ИСТОЧНИК KP.RU

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