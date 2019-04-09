В Москве женщина умерла из-за падения мобильного телефона в наполненную ванну

СЕГОДНЯ 14:45 2019-04-09T14:45:38+03:00

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Гражданка Украины скончалась в Москве, заряжая мобильный телефон в ванной. Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.

Вечером в пятницу, 05 апреля, в дежурную часть поступила информация о смерти 44-летней женщины, живущей в районе Арбата. При осмотре тела было установлено, что погибшая опрометчиво заряжала сотовый телефон прямо во время водных процедур.

Как установило следствие, женщина умерла из-за поражения электрическим током в результате падения в ванную с водой мобильного телефона, который был подключен к сети электропитания.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в полицию поступила информация о гибели 20-летней девушки, которая также принимала ванну с мобильным телефоном, подключенным в этот момент к розетке. О смерти сообщил ее мать, которая, придя с работы, увидела в ванной под дверью полоску света. По словам женщины, что в одной руке погибшая дочь держала смартфон, подключенный к розетке, а в другой – заглушку от слива.

ИСТОЧНИК KP.RU