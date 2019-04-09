Собака разбила телевизор, пытаясь поймать белку на экране

СЕГОДНЯ 15:24 2019-04-09T15:24:06+03:00

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Собака по кличке Эбби стала настоящем героем в Сети. Популярность к животному пришла после того, как хозяин выложил в общий доступ видео, где его четвероногий приятель пытается поймать белку. Все вполне логично, кроме того, что белку показывали по телевизору.

Увидев крупный план зверька, Эбби вдруг подвергся охотничьему инстинкту и бросился ловить добычу. Но как только лапы собаки оказались на экране, стало понятно, что белку не поймать, а телевизор не вернуть.

Эбби отскакивает в сторону, и плазменная панель со всего размаху падает на пол. Скорее всего, телевизор уже не спасти. Возможно, и Эбби тоже получит нагоняй от хозяина, собака изрядно нервничает, поняв, что натворила, пишет Ридус.

Собака сломала телевизор, пытаясь поймать белку.

ИСТОЧНИК KP.RU