2019-04-09T15:05:07+03:00
Политика

Евродепутаты пожаловались на проблемы в сельхозсекторе из-за российского эмбарго

По словам членов Европейского парламента, постоянное падение прибыльности во фруктовых и молочных хозяйствах угрожает будущему многих ферм
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Евродепутаты пожаловались на проблемы в сельхозсекторе из-за российского эмбаргоЕвродепутаты пожаловались на проблемы в сельхозсекторе из-за российского эмбаргоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Европейская комиссия не предоставила достаточной поддержки сельхозсектору Европейского союза, который затронуло российское эмбарго. Соответствующие заявление сделали председатель комитета Европейского парламента по сельскому хозяйству Чеслав Сикиерски, евродепутаты от Польши Анджей Гржиб, Ярослав Калиновский и Кржистоф Гетман.

Члены Европарламента указали на то, что несмотря на действия, предпринятые для борьбы с кризисом в сельском хозяйстве, в отрасли сохраняется нестабильность и постоянное падение прибыльности. По их словам, больше всего пострадали восточных государств-членов Евросоюза.

«Мы продолжаем наблюдать нестабильность и постоянное падение прибыльности сельскохозяйственного сектора, в частности, это касается фруктовых и молочных хозяйств, что угрожает будущему многих ферм», — отметили евродепутаты.

«Сейчас голос сельскохозяйственного лобби с упоминанием России очень громко звучит», - отметил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян в интервью RT.

Эксперт отметил, что сейчас основной вопрос, хватит ли «мощностей европейским сельскохозяйственным лоббистам для того, чтобы пролоббировать завершение санкционной войны между Евросоюзом и Россией». Он подчеркнул, что, без этого невозможно восстановление позиций сельхозпроизводителей стран-членов ЕС на российском рынке.

Ранее, 1 марта официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о том, что западные дипломаты и представители европейского бизнеса жалуются на условия, в которых они оказались после введения санкций в отношении РФ и принятых ответных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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