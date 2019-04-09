Обездвиженным людям поможет компьютер, как у Стивена Хокинга

СЕГОДНЯ 15:16 2019-04-09T15:16:01+03:00

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Обездвиженные люди получат шанс полноценно общаться и формулировать свои мысли. Поможет им в этом специальное устройство, которое создают российские ученые. Это будет аналог техники, которой пользовался английский физик Стивен Хокинг. В оборудование войдет камера, оснащенная нейронной сетью, и компьютер. Чувствительные нейроны смогут улавливать малейшее движение: улыбку, моргание, движение бровей. Каждая эмоция будет считываться и формироваться в определенную просьбу, например, принести воды или дать лекарство.

— Нейронная сеть определит ключевые точки лица: положение глаз, носа и др. Проанализирует закрыты глаза или открыты. Затем будет сделан акцент на частоте морганий – это очень важный момент. Алгоритм выбирает одну из команд, заранее присвоенную определенному поведению глаз человека, и отправляет ее на устройство медсестре или сиделке,- рассказал газете «Известия» ведущий разработчик Дмитрий Голубев

Разработчики сделали акцент на видеокоманды, так как многие обездвиженные люди имеют проблемы с речью. Как правило контроль за морганием и мимикой остается на хорошем уровне, это поможет развить своеобразную систему общения.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Стивен Хокинг умер в марте. Великий британский физик, ставший одним из самых влиятельных ученых мира нашего времени, скончался на 77-м году жизни.

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По мнению физика, появление «улучшенного» человека приведет к тому, что обычные люди «вымрут или станут малозначимыми».

ИСТОЧНИК KP.RU