Путин: стратегия развития российской Арктики до 2035 года будет принята в этом году

СЕГОДНЯ 15:25 2019-04-09T15:25:42+03:00

По словам главы государства, необходимо вывести все арктические регионы по ключевым социально-экономическим показателям на уровень не ниже среднероссийского

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Россия должна объединить мероприятия национальных проектов и государственных программ в новой стратегии развития российской Арктики до 2035 года, которая будет принята уже в этом году. Соответствующие заявление сделал президент РФ Владимир Путин, выступая на V Международном арктическом форуме во вторник, 9 апреля.

«Уже в этом году намерены подготовить и принять новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года. Она должна объединить мероприятия наших национальных проектов и государственных программ, инвестиционные планы инфраструктурных компаний, программы развития арктических регионов и городов» - сказал глава государства.

Путин отметил, что в новой стратегии будет поставлена цель вывести все арктические регионы по ключевым социально-экономическим показателям на уровень не ниже среднероссийского. «Обязательно нужно учесть и специфику проблем, касающихся коренных и малочисленных народов Cевера», - подчеркнул он.

Форум «Арктика – территория диалога» проводится раз в два года. Нынешний форум «Арктика – океан возможностей» проходит 9 – 10 апреля в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU