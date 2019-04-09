Парламент Грузии принял законопроект об отмене выпускных экзаменов в школах

СЕГОДНЯ 15:36 2019-04-09T15:48:23+03:00

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В Грузии парламент на внеочередном пленарном заседании принял законопроект об отмене выпускных экзаменов в школах.

За нововведение проголосовали 80 депутатов, при этом восемь высказались против. Согласно внесенным в закон "Об общем образовании" изменениям, отмена выпускных экзаменов значит то, что школьники Грузии будут получать документ о полном общем образовании - аттестат по завершении средней ступени общего образования.

Действие поправок распространится также на тех выпускников, которые окончили школу до 2018−2019 учебного года, не участвовавших в выпускных экзаменах. И, соответственно, аттестаты ранее не получили. Аттестаты также выдадут тем выпускникам, которые ранее прослушали полный курс общего образования и участвовали в выпускных экзаменах, но сдать их не смогли и по этой причине не получили документ об общем образовании, сообщает "Regnum".

При этом, изначально отношение к этому законопроекту было неоднозначным. Одни приветствовали отмену экзаменов, другие считали, что их отмена отобьет у учащихся стремление к учебе и знаниям. Законопроект в третьем чтении выносился на утверждение парламента дважды.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в феврале текущего года стало известно о том, что ЦТ и выпускные экзамены в белорусских школах объединят в аналог российского ЕГЭ. На коллегии глава Минобразования Игорь Карпенко еще раз высказался о введении новой формы итоговой аттестации после 11-го класса.

ИСТОЧНИК KP.RU