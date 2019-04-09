2019-04-09T15:39:26+03:00
Происшествия

ФСБ задержала боевика «Правого сектора»* по фамилии Пирожок

Следствием было установлено, что украинский радикал создал в Московском регионе отряд «Хорти» с целью ведения партизанской войны против России
Марина ВЕНЦОВА
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ФСБ задержали боевика «Правого сектора»* по фамилии Пирожок. Фото: скрин с видео ФСБФСБ задержали боевика «Правого сектора»* по фамилии Пирожок. Фото: скрин с видео ФСБ
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Сотрудники Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел на территории Московского региона задержали гражданина Украины, участника запрещенной в России украинской радикальной организации "Правый сектор"* по фамилии Пирожок.

В 2014 году, как было установлено в ходе предварительного следствия, задержанный под псевдонимом Чирка Роман вступил в ряды "Правого сектора"*. Вместе с боевиками этой организации он создал отряд «Хорти» («Борзые»). Его цель заключалась в ведении партизанской войны против Российской Федерации.

В январе прошлого года украинский радикал прибыл в столичный регион России, где начал проводить агитационную работу по вступлению россиян в ряды «Правого сектора»*.

Сотрудники правоохранительных органов в ходе обыском у Пирожка обнаружили запрещенную литературу, символику и снаряжение радикальной организации. Следственным подразделением управления ФСБ по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 282.2 и ч. 2 ст. 282.2 УК России ("Организация деятельности экстремистской организации"), сообщает пресс-служба управления ФСБ по Москве и Московской области.

*«Правый сектор» - организация запрещена в Российской Федерации

ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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