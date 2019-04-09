2019-04-09T15:53:33+03:00
Общество

В санатории Управления делами Президента в макулатуру списали редкие книги 18 века

После инвентаризации из оздоровительного комплекса исчезли книги, стоимость которых превышает 100 тысяч рублей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В санатории Управления делами Президента в макулатуру списали книжные памятники / Фото: www.litfund.ruВ санатории Управления делами Президента в макулатуру списали книжные памятники / Фото: www.litfund.ru
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В Оздоровительном комплексе «Рублево-Звенигородский» Управления делами Президента во время инвентаризации в макулатуру были списан ряд редких изданий библиотечного фонда.

С заявлением в полицию 1 апреля обратился проверяющий оздоровительного комплекса, который сообщил о том, что акты списания макулатуры содержат информацию о редких книгах.

Среди списанных в макулатуру книг оказались «Древняя российская история» 1766 года издания, «Свет зримый в лицах» 1773 года издания, которая является книжным раритетом из частного собрания. Отметим, что стартовая цена аналогичного издания на сайте аукционного дома «Литфонд» составляет 100 тысяч и 150 тысяч рублей, соответственно.

Источник kp.ru в правоохранительных органах сообщил, что пропали ещё несколько ценных книг. После обращения проверяющего в полицию начались поиски книжных памятников.

В ноябре прошлого года сайт kp.ru сообщал о том, что во Владимире по дешевке продавали книги конца XVIII века. Тогда кулинарную книгу 1796 года выставили на «Авито».

ИСТОЧНИК KP.RU

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