2019-04-09T15:57:50+03:00
Выборы президента Украины 2019

СБУ проверит данные о финансировании избирательной кампании Зеленского из России

Украинские спецслужбы получили такую информацию от скандального центра «Миротворец»
Марина ВЕНЦОВА
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СБУ проверит данные о финансировании избирательной кампании Зеленского из РоссииСБУ проверит данные о финансировании избирательной кампании Зеленского из РоссииФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Службу безопасности Украины (СБУ) поступили данные из центра «Миротворец» о том, что избирательную кампанию лидера первого тура президентской гонки Владимира Зеленского финансировали российские спецслужбы. Как сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская, ведомство изучит данную информацию.

"Получили обращение. Главное следственное управление будет изучать", - приводит ее слова агентство Интерфакс.

Накануне в Совете национальной безопасности и обороны Украины также заявили, что к ним поступила информация от центра "Миротворец" подобного содержания. Со своей стороны, они заявили, что не имеют полномочий осуществлять оперативно-розыскную деятельность для проверки данных фактов.

7 апреля Центральная избирательная комиссия Украины официально объявила итоги первого тура президентской гонки, который прошел 31 марта. По результатам обработки протоколов, как писал сайт kp.ru, глава партии «Слуга народа» и шоумен Владимир Зеленский набрал – 30,24% голосов избирателей, нынешней президент страны Петр Порошенко – 15,95%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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