СБУ проверит данные о финансировании избирательной кампании Зеленского из России

СЕГОДНЯ 15:57 2019-04-09T15:57:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Службу безопасности Украины (СБУ) поступили данные из центра «Миротворец» о том, что избирательную кампанию лидера первого тура президентской гонки Владимира Зеленского финансировали российские спецслужбы. Как сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская, ведомство изучит данную информацию.

"Получили обращение. Главное следственное управление будет изучать", - приводит ее слова агентство Интерфакс.

Накануне в Совете национальной безопасности и обороны Украины также заявили, что к ним поступила информация от центра "Миротворец" подобного содержания. Со своей стороны, они заявили, что не имеют полномочий осуществлять оперативно-розыскную деятельность для проверки данных фактов.

7 апреля Центральная избирательная комиссия Украины официально объявила итоги первого тура президентской гонки, который прошел 31 марта. По результатам обработки протоколов, как писал сайт kp.ru, глава партии «Слуга народа» и шоумен Владимир Зеленский набрал – 30,24% голосов избирателей, нынешней президент страны Петр Порошенко – 15,95%.

Проект "Зеленский - президент" - это месть Коломойского Порошенко? 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU