2019-04-09T16:35:36+03:00
В мире

Компания SpaceX перенесла первый коммерческий запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy

Причиной отсрочки стали неблагоприятные погодные условия в районе космодрома
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Компания SpaceX перенесла первый коммерческий запуск сверхтяжелой ракеты Falcon HeavyКомпания SpaceX перенесла первый коммерческий запуск сверхтяжелой ракеты Falcon HeavyФото: REUTERS
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Американская компания SpaceX перенесла первый коммерческий запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy на среду, 10 апреля.

Причиной незапланированной отсрочки стали неблагоприятные погодные условия в районе космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида), сообщили представители компании в Twitter.

- В среду вероятность запуска повысится до 80%, - отметили в SpaceX.

По последним сведениям, носитель стартует в 18:35 по местному времени (01:35 МСК 11 апреля). Falcon Heavy должна вывести на орбиту саудовский спутник связи Arabsat 6A, масса которого почти 6 т.

Компания SpaceX утверждает, что Falcon Heavy - самая мощная в мире из находящихся сейчас в эксплуатации ракет. Создавалась она на базе носителя Falcon 9 и представляет собой три ракеты: к центральному сегменту крепятся по бокам два ускорителя.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале марта текущего года американская компания SpaceX запустила беспилотный корабль Dragon-2 на МКС. Накануне NASA и "Роскосмос" согласовали протокол стыковки американского корабля с МКС. Было решено, что в случае частичного отказа программного обеспечения Crew Dragon процесс присоединения аппарата к станции будет полностью прекращен.

SpaceX запустила к МКС новейший корабль Dragon-2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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