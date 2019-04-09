Эксперты усомнились, что у Украины есть ракеты с радиусом поражения до 1 тысячи километров

СЕГОДНЯ 16:26 2019-04-09T16:26:23+03:00

Эксперты совневаются, что у Украины есть крылатые ракеты Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Скорее всего, Порошенко просто перепутал данные

Изменить размер текста: A A

Недавно Петр Порошенко заявил, что украинские специалисты смогли создать крылатые ракеты с радиусом поражения более 1 тысячи километров. Политик отметил, что устройство успешно прошло испытание и способно нести заряд до 150 килограммов.

Многие эксперты сомневаются в словах Порошенко. Скорее всего, глава государства перепутал данные и выдал за новую ракету аналог советско-российской ракеты X-35 «Нептун».

- Я все-таки склоняюсь, что он говорил именно про данную ракету. Возможно, Порошенко просто ошибся. Относительно небольшая боевая масса недостаточна для поражения серьезных целей. Для крылатой ракеты нужна боевая часть порядка 300–400–500 кг, - прокомментировал газете «Известия» главный редактор интернет-проекта Militaryrussia Дмитрий Корнев.

Ранее появилась новость что на Украину прибудет элита американский войск. 150 военных 101-й воздушно-десантной дивизии Армии США проведут учения и обменяются опытом с украинскими коллегами, пишет Утро.ру.

ИСТОЧНИК KP.RU