2019-04-09T16:26:23+03:00
Политика

Эксперты усомнились, что у Украины есть ракеты с радиусом поражения до 1 тысячи километров

Скорее всего, Порошенко просто перепутал данные
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Эксперты совневаются, что у Украины есть крылатые ракетыЭксперты совневаются, что у Украины есть крылатые ракетыФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Недавно Петр Порошенко заявил, что украинские специалисты смогли создать крылатые ракеты с радиусом поражения более 1 тысячи километров. Политик отметил, что устройство успешно прошло испытание и способно нести заряд до 150 килограммов.

Многие эксперты сомневаются в словах Порошенко. Скорее всего, глава государства перепутал данные и выдал за новую ракету аналог советско-российской ракеты X-35 «Нептун».

- Я все-таки склоняюсь, что он говорил именно про данную ракету. Возможно, Порошенко просто ошибся. Относительно небольшая боевая масса недостаточна для поражения серьезных целей. Для крылатой ракеты нужна боевая часть порядка 300–400–500 кг, - прокомментировал газете «Известия» главный редактор интернет-проекта Militaryrussia Дмитрий Корнев.

Ранее появилась новость что на Украину прибудет элита американский войск. 150 военных 101-й воздушно-десантной дивизии Армии США проведут учения и обменяются опытом с украинскими коллегами, пишет Утро.ру.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Виктора Сухорукова выписали из больницы после травмы, полученной на сцене
Путин призвал страны соблюдать международное право и отказаться от санкций против России
Роскомнадзор готов к работе в рамках закона о защите Рунета
Эксперт: «США формируют образ врага в лице России у членов НАТО»
Компания SpaceX перенесла первый коммерческий запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy
Японский истребитель F-35A исчез с радаров над Тихим океаном
СБУ проверит данные о финансировании избирательной кампании Зеленского из России
В санатории Управления делами Президента в макулатуру списали редкие книги 18 века
В Москве появятся цифровые избирательные участки
Мейси Уильямс случайно рассказала о судьбе героев из последнего сезона «Игры престолов»
ФСБ задержала боевика «Правого сектора»* по фамилии Пирожок
Парламент Грузии принял законопроект об отмене выпускных экзаменов в школах
Путин: стратегия развития российской Арктики до 2035 года будет принята в этом году
Собака разбила телевизор, пытаясь поймать белку на экране
Центробанк заявил, что ситуация в экономике России "близка к равновесию"
Обездвиженным людям поможет компьютер, как у Стивена Хокинга
Евродепутаты пожаловались на проблемы в сельхозсекторе из-за российского эмбарго
Футболисты Кокорин и Мамаев частично признали вину
В Москве гражданка Украины умерла, заряжая телефон в ванной
Кремль: решение Европейского суда по делу Навального является неожиданным
В Китае спасли 10 туристов, которых накрыла снежная лавина
Генпрокуратура поддержит законопроект о запрете клеток в зале суда
В Москве женщина два года жила с трупом своей 90-летней матери
Роспотребнадзор обязал детсады и школы использовать только йодированную соль
В Самаре в 2019 году пройдут Российско-китайские молодежные игры
Норвегия нацелена на тесное сотрудничество с Россией в Арктике
Из тюрьмы вышел "главный вор в законе" Тариэл Ониани
Власти Сирии восстановили туристический маршрут к «пещере Моисея»