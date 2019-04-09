2019-04-09T16:32:49+03:00
Общество

Роскомнадзор готов к работе в рамках закона о защите Рунета

По словам главы ведомства Александра Жарова, подготовка к реализации законопроекта ведется вместе с операторами
Марина ВЕНЦОВА
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Глава Роскомнадзора Александр Жаров. Фото: Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФГлава Роскомнадзора Александр Жаров. Фото: Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ
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Глава Роскомнадзора Александр Жаров на заседании комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи заявил, что ведомство готово применять новые полномочия, которые передаются ему в рамках законопроекта о защите Рунета.

"Набор полномочий, который нам дает новый законопроект, для нас понятен, мы к их применению готовы", - сказал он. При этом Жаров добавил, что подготовка к реализации законопроекта ведется вместе с операторами.

Глава ведомства подчеркнул, что с внедрением данного закона качество связи в России не пострадает. Все оборудование, которое необходимо для его реализации подлежит сертификации, техника проходит необходимое тестирование и будет использоваться, только в том случае, если скорость передачи данных замедляться не будет.

Как отметил глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин, законопроект об устойчивом Рунете вступит в силу с 1 ноября 2019 года, в то время как, обязанность для операторов пользоваться национальной доменной зоной стартует с 1 января 2021 года.

Ранее сайт kp.ru писал, что Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект об устойчивой работе российского интернета. Такое решение было принято членами нижней палаты парламента 12 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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