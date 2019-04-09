2019-04-09T16:59:03+03:00
Общество

Виктора Сухорукова выписали из больницы после травмы, полученной на сцене

В мае народный артист рассчитывает уже вернуться к творческой деятельности
Марина ВЕНЦОВА
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Актера Виктора Сухорукова выписали из больницыАктера Виктора Сухорукова выписали из больницыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Народного артиста Российской Федерации Виктора Сухорукова, который 4 апреля был госпитализирован с вывихом руки в НИИ им. Склифосовского, выписали из больницы.

"Меня выписали из Института Склифосовского. Гипс - от плеча до ладошки. Сейчас я на больничном", - приводит ТАСС его слова. При этом артист добавил, что уже 1 мая намерен быть вновь на сцене.

Ранее, как писал сайт kp.ru, что во время спектакля "Встречайте, мы уходим" Сухоруков повредил руку. Нелепая случайность произошла с ним в самом финале представления. Артист перепрыгивал через ковер, который как раз перед ним должны были расстелить, однако у него это не получилось. Трюк закончился тем, что Сухоруков упал прямо на руку и повредил ее. При том, ему было настолько больно, что артист не мог самостоятельно идти. Коллеги немедленно вызвали ему "Скорую помощь", которая и доставила его в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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