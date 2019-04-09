Временным президентом Алжира утвержден глава верхней палаты парламента

СЕГОДНЯ 17:27 2019-04-09T17:27:04+03:00

Абделькадер Бенсалех возглавит страну на срок не более 90 дней

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Глава верхней палаты парламента Алжира (Совета нации) Абделькадер Бенсалех назначен временным президентом страны. Утверждение его на посту главы государства прошло во вторник на заседании обеих палат парламента страны.

77-летний Бенсалех возглавит Алжир на срок не более 90 дней. За это время в стране должны быть проведены президентские выборы, передает ТАСС.

При этом следует отметить, что исполняющий обязанности главы государства уже не может выставлять свою кандидатуру на высший государственный пост в стране.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Алжира Абдельазиз Бутефлика, который был главной государства с 1999 года, 2 апреля заявил об уходе в отставку. В своем заявлении он также отметил, что верит в "гордый и достойный Алжир, сохраняющий свое текущее положение".

ИСТОЧНИК KP.RU