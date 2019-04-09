Временным президентом Алжира утвержден глава верхней палаты парламента
Глава верхней палаты парламента Алжира (Совета нации) Абделькадер Бенсалех назначен временным президентом страны. Утверждение его на посту главы государства прошло во вторник на заседании обеих палат парламента страны.
77-летний Бенсалех возглавит Алжир на срок не более 90 дней. За это время в стране должны быть проведены президентские выборы, передает ТАСС.
При этом следует отметить, что исполняющий обязанности главы государства уже не может выставлять свою кандидатуру на высший государственный пост в стране.
Как ранее писал сайт kp.ru, президент Алжира Абдельазиз Бутефлика, который был главной государства с 1999 года, 2 апреля заявил об уходе в отставку. В своем заявлении он также отметил, что верит в "гордый и достойный Алжир, сохраняющий свое текущее положение".
ИСТОЧНИК KP.RU