2019-04-09T17:55:00+03:00
В мире

В Великобритании создадут регулятор, который защитит британцев от онлайн-угроз

В первую очередь местные власти будут бороться с с экстремистскими материалами в интернете
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Великобритании создадут регулятор, который защитит британцев от онлайн-угрозВ Великобритании создадут регулятор, который защитит британцев от онлайн-угрозФото: Алексей БУЛАТОВ
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Министерство по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Соединенного Королевства заявило, что в ближайшее время будет создан независимый регулятор для защиты пользователей от онлайн-угроз.

- Независимый регулятор будет создан для ужесточения существующих стандартов. Планируется обязать компании, владеющие социальными медиа, внедрить инструменты защиты пользователей, - отметили в министерстве.

В первую очередь британские власти планируют бороться с экстремистскими материалами в , преследованием, троллингом, насилием и преступлениями против несовершеннолетних. Таким образом, местное правительство намерено сделать Соединенное Королевство самым безопасным государством для онлайн-активности, сообщает "РИА-Новости".

Новый регулятор будет следить за соблюдениям безопасности в интернете. В случае их нарушения он будет штрафовать онлайн- и высокотехнологические компании, не соблюдающие нормы. Нововведение также будет отслеживать работу социальных медиа, хостинговых провайдеров, форумов, мессенджеров и всех поисковиков.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте текущего года президент РФ Владимир Путин подписал законы о борьбе с «фейками» в интернете и защите госсимволов. Но эти документы не запрещают критиковать отдельных чиновников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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