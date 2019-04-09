Трамп подтвердил намерение США ввести новые пошлины на товары из ЕС

СЕГОДНЯ 18:03 2019-04-09T18:03:25+03:00

По словам американского президента мера ограничения затронет импорт из стран Евросоюза на сумму в 11 млрд. долларов

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил возможность ввести дополнительные пошлины на товары из Европейского союза в ответ на субсидирование Евросоюзом американской авиационной промышленности. Глава Белого Дома подчеркнул, что эта мера затронет импорт из стран ЕС на сумму в 11 млрд. долларов.

«Всемирная торговая организация постановила, что субсидии Европейского союза для Airbus отрицательно повлияли на Соединенные Штаты, которые теперь введут пошлины на продукцию ЕС стоимостью в 11 млрд, долларов ЕС обманывал США для достижения своих интересов многие годы. Это должно прекратиться», - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее о возможности введения дополнительных пошлин на товары из Евросоюза сообщило Управление торгового представителя США Роберта Лайтхайзера на официальном сайте.

Лайтхайзером упоминал спор между США и ЕС, который тянется уже с 2004 года. После, того США Дональд Трамп ввел ввозные пошлины й началась торговая война между Брюсселем и Вашингтоном. В середине марта глава Белого дома пригрозил обложить пошлинами «многие товары» из Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU