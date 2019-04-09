Индия закупит дополнительную партию танков Т-90

СЕГОДНЯ 17:55 2019-04-09T17:55:07+03:00

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Россия готова продлить лицензию на приобретение Индией дополнительной партии танков Т-90. Об этом сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

«Российская сторона готова к продлению лицензии и увеличению производства в Индии танков семейства Т-90 в связи с принятым правительством Индии решением о дополнительной закупке танков в интересах национальных вооруженных сил", - цитирует ТАСС сообщение ФСВТС.

Российская сторона, как добавили в ведомстве, продолжит в дальнейшем оказывать содействие партнерам в Индии.

Ранее в прессе была распространена информация о том, что правительственный комитет по безопасности Индии одобрил закупку у России партии из 464 танков Т-90МС отечественного производства.

Напомним, ранее писал сайт kp.ru, что Российская Федерация готова поставить в Индию дополнительную партию МиГ-29. Речь идет о 19 боевых и двух учебно-боевых многоцелевых истребителях.

ИСТОЧНИК KP.RU