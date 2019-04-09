2019-04-09T18:20:48+03:00
Общество

Госдума: после принятия закона о устойчивом Рунете интернет не будет работать, как в Китае

Глава комитета Государственной думы по информполитике заявил, что Россия старается как можно больше интегрировать развитие западных сервисов на своей территории
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Глава комитета Государственной думы по информполитике заявил, что Россия старается как можно больше интегрировать развитие западных сервисах на своей территорииГлава комитета Государственной думы по информполитике заявил, что Россия старается как можно больше интегрировать развитие западных сервисах на своей территорииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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После начала реализации закона об обеспечении надежности Рунета интернет в стране не будет работать, как в Китае, более того работа западных сервисов в России всячески приветствуется. Соответствующие заявление сделал глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин во вторник, 9 апреля.

«Вступление этого закона в силу никак не повлияет на пользователей интернета», - сказал он.

Левин назвал некорректными «все сравнений и аллегории, что после начала реализации этого закона в нашей стране интернет будет работать, как в Китае». «Мы не запрещаем работу западных сервисов в нашей стране, а всячески приветствуем, более того, стараемся как можно больше интегрировать их развитие на территории Российской Федерации», - заявил депутат.

Он также сообщил, что комитет Госдумы по информационной политике будет рекомендовать Совету Госдумы включить законопроект о суверенном Рунете в повестку заседания на четверг, 11 апреля.

Ранее, в конце февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не собирается ограничивать или как-то искусственно сужать потенциал интернета, а законопроект о Рунете принимается только для защиты от возможного влияние из США на работу российского интернета.

Напомним, 12 февраля Государственная дума в первом чтении приняла законопроект об устойчивой работе российского интернета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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