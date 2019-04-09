Госдума: после принятия закона о устойчивом Рунете интернет не будет работать, как в Китае

СЕГОДНЯ 18:20 2019-04-09T18:20:48+03:00

Глава комитета Государственной думы по информполитике заявил, что Россия старается как можно больше интегрировать развитие западных сервисах на своей территории Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комитета Государственной думы по информполитике заявил, что Россия старается как можно больше интегрировать развитие западных сервисов на своей территории

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После начала реализации закона об обеспечении надежности Рунета интернет в стране не будет работать, как в Китае, более того работа западных сервисов в России всячески приветствуется. Соответствующие заявление сделал глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин во вторник, 9 апреля.

«Вступление этого закона в силу никак не повлияет на пользователей интернета», - сказал он.

Левин назвал некорректными «все сравнений и аллегории, что после начала реализации этого закона в нашей стране интернет будет работать, как в Китае». «Мы не запрещаем работу западных сервисов в нашей стране, а всячески приветствуем, более того, стараемся как можно больше интегрировать их развитие на территории Российской Федерации», - заявил депутат.

Он также сообщил, что комитет Госдумы по информационной политике будет рекомендовать Совету Госдумы включить законопроект о суверенном Рунете в повестку заседания на четверг, 11 апреля.

Ранее, в конце февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не собирается ограничивать или как-то искусственно сужать потенциал интернета, а законопроект о Рунете принимается только для защиты от возможного влияние из США на работу российского интернета.

Напомним, 12 февраля Государственная дума в первом чтении приняла законопроект об устойчивой работе российского интернета.

ИСТОЧНИК KP.RU