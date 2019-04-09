Генпрокурор США собирается обнародовать доклад Мюллера в течение недели

СЕГОДНЯ 18:47 2019-04-09T18:47:23+03:00

Глава Минюста сообщил, что будет активно работать над тем, чтобы предать гласности настолько много информации, насколько сможет

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Генеральный прокурор Соединенных Штатов Уильям Барр заявил, что намерен в течение недели подготовить итоговой доклад по результатам расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о российском «вмешательстве» в американские президентские выборы 2016 года.

«Мой первоначальный срок, когда можно будет это опубликовать, был середина апреля. С моей точки зрения, в течение недели я смогу предать его гласности», - сообщил Барр, выступая в Конгрессе во вторник, 9 апреля.

«Я буду активно работать над тем, чтобы предать гласности настолько много информации, насколько я могу», - добавил он.

Барр отметил, что ни Мюллер, ни его подчиненные «не участвовали в подготовке этого документа» и спецпрокурор отказался ознакомиться с докладом. Генпрокурор также заявил о том, что не согласовывал итоги с Белым Домом и администрацией президента США.

«Что касается текста письма в Конгресс с изложением выводов доклада, то я не думаю, что он согласовывался. После того как доклад будет опубликован, я смогу обсуждать все вопросы, имеющие отношение к этому делу», - сказал он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 22 марта было завершено начатое в мае 2016 года расследование приписываемого России «вмешательства» в президентские выборы США. Никаких обвинительных заключений по итогам расследования не выдвинуто. Президент РФ Владимир Путин назвал очевидным результаты расследования.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/702141" frameborder="0"></iframe> Путин прокомментировал итоги расследования Мюллера: «Гора родила мышь».

ИСТОЧНИК KP.RU