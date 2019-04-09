2019-04-09T18:47:23+03:00
Политика

Генпрокурор США собирается обнародовать доклад Мюллера в течение недели

Глава Минюста сообщил, что будет активно работать над тем, чтобы предать гласности настолько много информации, насколько сможет
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Роберт МюллерРоберт МюллерФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Генеральный прокурор Соединенных Штатов Уильям Барр заявил, что намерен в течение недели подготовить итоговой доклад по результатам расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о российском «вмешательстве» в американские президентские выборы 2016 года.

«Мой первоначальный срок, когда можно будет это опубликовать, был середина апреля. С моей точки зрения, в течение недели я смогу предать его гласности», - сообщил Барр, выступая в Конгрессе во вторник, 9 апреля.

«Я буду активно работать над тем, чтобы предать гласности настолько много информации, насколько я могу», - добавил он.

Барр отметил, что ни Мюллер, ни его подчиненные «не участвовали в подготовке этого документа» и спецпрокурор отказался ознакомиться с докладом. Генпрокурор также заявил о том, что не согласовывал итоги с Белым Домом и администрацией президента США.

«Что касается текста письма в Конгресс с изложением выводов доклада, то я не думаю, что он согласовывался. После того как доклад будет опубликован, я смогу обсуждать все вопросы, имеющие отношение к этому делу», - сказал он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 22 марта было завершено начатое в мае 2016 года расследование приписываемого России «вмешательства» в президентские выборы США. Никаких обвинительных заключений по итогам расследования не выдвинуто. Президент РФ Владимир Путин назвал очевидным результаты расследования.

Путин прокомментировал итоги расследования Мюллера: «Гора родила мышь».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин предложил шведской хоккейной команде принять участие в играх КХЛ
Госдума: после принятия закона о устойчивом Рунете интернет не будет работать, как в Китае
В Министерстве финансов США заявили, что Америка и дальше будет применять санкции в отношении России
Трамп подтвердил намерение США ввести новые пошлины на товары из ЕС
Индия закупит дополнительную партию танков Т-90
В Великобритании создадут регулятор, который защитит британцев от онлайн-угроз
Путин прокомментировал итоги расследования Мюллера: «Гора родила мышь»
Временным президентом Алжира утвержден глава верхней палаты парламента
В Китае полностью запретят майнинг криптовалют
Виктора Сухорукова выписали из больницы после травмы, полученной на сцене
Путин призвал страны соблюдать международное право и отказаться от санкций против России
Роскомнадзор готов к работе в рамках закона о защите Рунета
Эксперты усомнились, что у Украины есть ракеты с радиусом поражения до 1 тысячи километров
Эксперт: «США формируют образ врага в лице России у членов НАТО»
Компания SpaceX перенесла первый коммерческий запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy
Японский истребитель F-35A исчез с радаров над Тихим океаном
СБУ проверит данные о финансировании избирательной кампании Зеленского из России
В санатории в макулатуру списали редкие книги 18 века