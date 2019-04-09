Путин сообщил, что Россию устраивают сегодняшние цены на нефть

СЕГОДНЯ 19:15 2019-04-09T19:15:26+03:00

Президент РФ отметил, что при низкой стоимости сырья под вопрос будут поставлены рентабельность производства и рост добычи в США

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Выступая на Международном арктическом форуме, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию устраивают сегодняшние цены на нефть, а падение стоимости барреля до $40 будет серьезным риском для экономики США.

Путин указал на то, что добыча сырья в России гораздо дешевле, чем в Соединенных Штатах, странах Ближнего Востока и Европе и «если цены на нефть, скажем, ниже $40 упадут, то рентабельность производства и рост добычи в США будут поставлены под вопрос».

Российский лидер также отметил, что Вашингтон делает ставки на добычу с помощью гидроразрывов пласта, то есть «на самый вредный способ добычи углеводородов». «Рентабельность добычи нефти таким способом гораздо выше, чем добычи нефти и газа в России, даже в труднодоступных регионах, поэтому здесь мы чувствуем себя абсолютно уверенными», — сказал глава государства.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что цены на нефть 4 апреля перешли к слабому росту и стоимость черного золота марки Brent достигла $69,64 за баррель.

ИСТОЧНИК KP.RU