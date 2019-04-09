2019-04-09T19:11:16+03:00
Звезды

YouTube разблокировал клип российской группы "Альянс" "На заре"

Ранее видео получило бан по причинам "спама, обмана и мошенничества"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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YouTube разблокировал клип российской группы "Альянс" "На заре"YouTube разблокировал клип российской группы "Альянс" "На заре"Фото: Скриншот с видео
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Сервис Youtube разблокировал клип "На заре" группы "Альянс".

Напомним, видеоролик в пятницу, 5 апреля, опубликовал на своем канале клавишник российской группы Олег Парастаев. Всего за сутки его посмотрели более полумиллиона пользователей.

Чуть позже сервис заблокировал аккаунт из-за "нарушения условий использования Youtube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение".

После этого скандального инцидента Олег Парастаев подал апелляцию на решение администрации сайта. Мужчина заявил, что руководство сервиса «разберется по справедливости, так как я уж точно ничего не накручивал». И во вторник, 9 апреля, клип снова стал доступен к просмотру, сообщает "РИА-Новости".

К слову, клип на песню группы "Альянс" сняли еще в 1987 году. Но он не был представлен широкой публике. Автором музыки и текста стал Олег Парастаев.

Альянс - На заре.1987 год. Автор музыки и текста Олег Парастаев. Вокал - Игорь Журавлёв. Режиссер Михаил Макаренков

ИСТОЧНИК KP.RU

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