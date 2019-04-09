2019-04-09T21:26:49+03:00
Общество

Криминальный авторитет Таро был арестован после освобождения из колонии

Соль-Илецкий суд арестовал Тариэла Мулухова до 19 мая
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Криминальный авторитет Таро был арестован после освобождения из колонииКриминальный авторитет Таро был арестован после освобождения из колонииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Помощник председателя Соль-Илецкого суда Линиза Шевчик заявила, что на 40 дней был арестован криминальный авторитет Тариэл Мулухов (Ониани), известный как Таро. Напомним, во вторник, 9 апреля он освободился из колонии.

- Его арестовали прямо у выхода колонии: по ходатайству прокурора района суд арестовал его на 40 дней, он будет содержаться в СИЗО № 3 до 19 мая, - подчеркнула Шевчик.

Она также отметила, что Таро арестовали, потому что он был объявлен в международный розыск испанскими правоохранителями. После окончания срока ареста он будет выдворен за пределы России.

Тариэл Мулухов будет выдворен за пределы страны, так как у него нет российского гражданства, и он имеет непогашенную судимость за совершение особо тяжкого преступления, сообщает "РИА-Новости". Таро был приговорен к десяти годам заключения за похищение московского бизнесмена для получения выкупа.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что во вторник, 9 апреля, из тюрьмы вышел "главный вор в законе" Тариэл Ониани. Криминальный авторитет "Таро" отбывал наказание за похищение человека и вымогательство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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