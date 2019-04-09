9 Апр 23:29 2019-04-09T23:29:40+03:00

Меркель не встретила Мэй, прибывшую в Германию на переговоры по Brexit Фото: REUTERS

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Канцлер Германии Ангела Меркель не встретила Британского премьера Терезу Мэй, приехавшую в Берлин на переговоры по Brexit.

Меркель не встретила Мэй в Берлине.Меркель не встретила Мэй в Берлине

На опубликованном в Сети видео, видно, как Мэй выходит из машины и в одиночестве проходит по ковровой дорожке в здание. Обычно важных гостей встречает канцлер Германии Ангела Меркель, однако в этот раз британского политика никто не сопроводил.

После того как премьер скрылась внутри, за ней последовала толпа журналистов. Затем политик вернулась уже в сопровождении Ангелы Меркель. Женщины встали перед камерами и с улыбкой пожали друг другу руки, сообщает издание The Independent.

Меркель и Мэй согласились обеспечить упорядоченный выход Великобритании из ЕС. Политики также обсудили на официальной встрече ситуацию в Йемене и Ливии.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что британский парламент отсрочил Brexit до 30 июня. Таким образом депутаты поддержали предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

ИСТОЧНИК KP.RU