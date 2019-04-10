В России могут запретить перевозить более 600 сигарет

СЕГОДНЯ 00:24 2019-04-10T00:34:27+03:00

В Госдуму внесен законопроект, ограничивающий объем табачной продукции для свободного перемещения по территории страны

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Во вторник, 9 апреля, группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает ограничение объема табачной продукции для свободного перемещения по территории России.

Так, авторы этой инициативы предлагают запретить гражданам (физическим лицам) одновременно перевозить или переносить более 600 сигарет, 150 сигар (сигарилл) или 750 граммов табака – на одного человека. Также они предлагают запретить перемещение «указанной продукции в ассортименте», если все вместе весит более 750 граммов.

Авторы документа отмечают, что неконтролируемый оборот табачных изделий представляет угрозу для экономических интересов страны, а нелегальная торговля сигаретами (сигарами и табаком) уменьшает доходы бюджетов всех уровней. Кроме того, депутаты напоминают, что в России уже введен подобный запрет на алкоголь, а ограничения в отношении табачной продукции российским законодательством пока не предусмотрены, передает РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Госдуме предложили продавать спиртные напитки и табачные изделия только в специализированных магазинах.

ИСТОЧНИК KP.RU