2019-04-10T01:14:10+03:00
Политика

Венесуэла из-за Гуаидо решила выйти из ОАГ

Республика покинет Организацию американских государств уже 27 апреля
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе АрреасаМинистр иностранных дел Венесуэлы Хорхе АрреасаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Министерство иностранных дел Венесуэлы объявило, что страна намерена выйти из Организации американских государств (ОАГ) уже 27 апреля. Такое решение было принято из-за того, что совет ОАГ во вторник, 9 апреля, официально признал представителем Боливарианской республики Густаво Тарре Брисеньо, которого назначил объявивший себя «временным президентом» спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо.

В заявлении венесуэльского МИД говорится, что это «одно из самых печальных решений» Организации, а также «грубое манипулирование, шантаж и давление» на членов ОАГ в угоду Вашингтону.

«Боливарианская республика не может оставаться в организации, стоящей на коленях перед имперскими и господствующими интересами администрации США», - подчеркивает МИД Венесуэлы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Каракас официально уведомил ОАГ о выходе страны из ее состава два года назад, в конце апреля 2017-го. Тогда Николас Мадуро заявлял, что Организация американских государств – инструмент в руках США, и настаивал на немедленном выходе Венесуэлы из ОАГ, хотя обычно эта процедура занимает два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Президент Исландии решил дальше учить русский
Туск предложил на саммите ЕС обсудить отсрочку Brexit до года
В России могут запретить перевозить более 600 сигарет
В Израиле оба главных соперника заявили о победе на парламентских выборах
Меркель не встретила Мэй, прибывшую в Германию на переговоры по Brexit
Анализ ДНК подтвердил личности погибших при крушении самолета совладелицы S7 в Германии
Скабеева ответила на комментарии украинской делегации в ПАСЕ о "предупреждении"
В штабе Порошенко объяснили появление образа Путина на билбордах в украинских городах
Криминальный авторитет Таро был арестован после освобождения из колонии
Британский парламент отсрочил Brexit до 30 июня
Путин поспорил с главой Финляндии по поводу санкций против России
Боливия и Турция высказались против вмешательства США во внутреннюю политику Венесуэлы
Путин сообщил, что Россию устраивают сегодняшние цены на нефть