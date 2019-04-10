Венесуэла из-за Гуаидо решила выйти из ОАГ

СЕГОДНЯ 00:57 2019-04-10T01:14:10+03:00

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Министерство иностранных дел Венесуэлы объявило, что страна намерена выйти из Организации американских государств (ОАГ) уже 27 апреля. Такое решение было принято из-за того, что совет ОАГ во вторник, 9 апреля, официально признал представителем Боливарианской республики Густаво Тарре Брисеньо, которого назначил объявивший себя «временным президентом» спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо.

В заявлении венесуэльского МИД говорится, что это «одно из самых печальных решений» Организации, а также «грубое манипулирование, шантаж и давление» на членов ОАГ в угоду Вашингтону.

«Боливарианская республика не может оставаться в организации, стоящей на коленях перед имперскими и господствующими интересами администрации США», - подчеркивает МИД Венесуэлы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Каракас официально уведомил ОАГ о выходе страны из ее состава два года назад, в конце апреля 2017-го. Тогда Николас Мадуро заявлял, что Организация американских государств – инструмент в руках США, и настаивал на немедленном выходе Венесуэлы из ОАГ, хотя обычно эта процедура занимает два года.

ИСТОЧНИК KP.RU