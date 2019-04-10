Туск предложил на саммите ЕС обсудить отсрочку Brexit до года

СЕГОДНЯ 01:35 2019-04-10T01:51:54+03:00

По мнению главы Евросовета, не нужно устанавливать для Великобритании жесткую дату выхода из Европейского союза

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Глава Европейского совета Дональд Туск предложил лидерам 27 стран Евросоюза на экстренном саммите ЕС 10 апреля не только рассмотреть просьбу британского премьера Терезы Мэй об отсрочке Brexit до 30 июня, но и предложить отложить выход Соединенного Королевства «с открытой датой» на срок до года.

Об этом говорится в письме Туска к лидерам ЕС. Председатель Евросовета считает, что гибкие рамки переноса Brexit помогут избежать новых просьб Великобритании об отсрочке. Он отмечает, что неопределенность по этому вопросу «представляет проблему для наших предприятий и граждан», а «если мы не сможем договориться о каком-либо следующем продлении, возникнет риск неупорядоченного Brexit – без сделки».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее британская пресса со ссылкой на неназванных высокопоставленных европейских чиновников сообщала, что Евросоюз рассматривает возможность предложить Терезе Мэй перенести выход Великобритании из ЕС на январь или даже на апрель 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU