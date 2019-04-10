2019-04-10T04:37:00+03:00
В мире

Вооруженные налетчики атаковали самолет в аэропорту Тираны

В перестрелке с албанской полицией один преступник был убит, остальные скрылись с добычей в несколько миллионов евро
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Вооруженные грабители в масках совершили нападение на самолет авиакомпании Austrian AirlinesВооруженные грабители в масках совершили нападение на самолет авиакомпании Austrian AirlinesФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 9 апреля, в аэропорту албанского города Тирана произошло вооруженное ограбление: трое налетчиков в камуфляже и масках напали на самолет компании Austrian Airlines («Австрийские авиалинии»), который должен был доставить в Вену крупную сумму денег.

Лайнер как раз готовился к вылету и уже запустил двигатели, когда к нему подошли вооруженные грабители. Они пригрозили сотрудникам наземных служб аэропорта оружием, приказали им лечь и забрали деньги из багажного отделения, сообщает Австрийское агентство печати со ссылкой на очевидцев произошедшего и представителя авиакомпании.

Один из преступников был убит в перестрелке с полицией, остальным удалось скрыться. Ликвидированный налетчик был вооружен автоматом и гранатами. В спецоперации были задействованы полицейские вертолеты.

Отмечается, что грабители попали на территорию аэропорта через въезд для экстренных служб. Пассажиры и экипаж самолета не пострадали. Точная сумма похищенного не называется. По данным издания, добычей грабителей стали несколько миллионов евро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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