Вооруженные налетчики атаковали самолет в аэропорту Тираны
Во вторник, 9 апреля, в аэропорту албанского города Тирана произошло вооруженное ограбление: трое налетчиков в камуфляже и масках напали на самолет компании Austrian Airlines («Австрийские авиалинии»), который должен был доставить в Вену крупную сумму денег.
Лайнер как раз готовился к вылету и уже запустил двигатели, когда к нему подошли вооруженные грабители. Они пригрозили сотрудникам наземных служб аэропорта оружием, приказали им лечь и забрали деньги из багажного отделения, сообщает Австрийское агентство печати со ссылкой на очевидцев произошедшего и представителя авиакомпании.
Один из преступников был убит в перестрелке с полицией, остальным удалось скрыться. Ликвидированный налетчик был вооружен автоматом и гранатами. В спецоперации были задействованы полицейские вертолеты.
Отмечается, что грабители попали на территорию аэропорта через въезд для экстренных служб. Пассажиры и экипаж самолета не пострадали. Точная сумма похищенного не называется. По данным издания, добычей грабителей стали несколько миллионов евро.
ИСТОЧНИК KP.RU