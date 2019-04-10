Путин в шутку назвал «бандитом» переводчика, исказившего его слова

СЕГОДНЯ 05:22 2019-04-10T05:35:39+03:00

Президент России на встрече с премьером Швеции сказал «друзья», а переводчик заменил на «партнеры»

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Президент России Владимир Путин в шутку назвал «бандитом» переводчика, который слегка переиначил его слова, сказанные во время встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном на полях Международного арктического форума, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге.

Дело в том, что российский лидер назвал шведских бизнесменов друзьями, но почему-то переводчик предпочел этому тёплому слову более нейтральное – «партнёры». Владимир Путин на такую замену отреагировал с юмором.

«Я сказал «друзей», а он – «партнёры». Бандит», - приводит его слова РИА Новости.

Президент также отметил, что «несмотря ни на какие трудности» отношения между Россией и Швецией развиваются, выразив надежду вновь увидеть шведских представителей на очередном Санкт-Петербургском экономическом форуме.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Петербурге 9 апреля открылся Пятый международный арктический форум «Арктика – территория диалога», который проводится раз в два года.

Владимир Путин и Сергей Лавров принимают участие в международном Арктическом форуме.

ИСТОЧНИК KP.RU