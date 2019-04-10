Кокорин попросил журналистов писать, что говорят свидетели, а «не кто во что одет»
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин после прошедшего накануне заседания Пресненского суда Москвы обратился к журналистам с просьбой подробно освещать показания свидетелей.
«Пожалуйста, освещайте все, как есть. Подробно записывайте показания свидетелей. Не кто во что был одет, а что происходило», - приводит его слова «Спорт-Экспресс».
Как ранее сообщал сайт kp.ru, на слушаниях уголовного дела обвиняемых в хулиганстве и нанесении побоев футболистов во вторник, 9 апреля, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Кокорин частично признали свою вину. Ранее в начале месяца суд обоим продлил срок содержания под стражей до 25 сентября.
Напомним, Александр Кокорин вместе с закадычным другом Павлом Мамаевым и младшим братом Кириллом в октябре прошлого года были арестованы по делу о двух драках в Москве.
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В Пресненском суде начался самый важный матч в жизни футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, потому что спортсменам шьют не просто пьяную драку, а нападение по сговору. А это тянет на семь лет (подробности).
Кокорин и Мамаев в суде на рассмотрении их дела.
ИСТОЧНИК KP.RU