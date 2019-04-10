Правительство поддержало идею об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП

СЕГОДНЯ 09:08 2019-04-10T09:08:50+03:00

Инициатива будет вынесена в отдельный законопроект с поправками в статью о нарушении ПДД

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Правительство и Верховный суд России поддержали предложение об ужесточении наказания за автомобильные аварии со смертельным исходом, совершенные по вине пьяных водителей. Такое решение озвучил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

"Это будет отдельный законопроект с поправками в статью 264 Уголовного кодекса РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - сказал депутат.

При этом он добавил, что документ может быть внесен и рассмотрен уже до конца текущей весенней сессии. Что касается конкретных изменений, которые будут внесены в УК по итогам принятия проекта, то он них рассказал председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Так, в случае причинения тяжкого вреда здоровью в результате "пьяных" ДТП виновнику может грозить от трех до семи лет лишения свободы (сейчас до 4 лет), в случае гибели человека - от пяти до 12 лет (сейчас от 2 до 7), а если жертвами стали сразу несколько лиц, то водитель может оказаться в тюрьме на срок от 8 до 15 лет (сейчас от 4 до 9), передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что соответствующий законопроект был разработан представителями сразу нескольких фракций Государственной думы. Причем действие инициативы распространяется не только на виновников ДТП в состоянии алкогольного опьянения, но и наркотического.

ИСТОЧНИК KP.RU