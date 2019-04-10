В Нью-Йорке из-за вспышки кори ввели режим ЧС

СЕГОДНЯ 09:26 2019-04-10T09:26:01+03:00

Мэр города Билл де Блазио объявил обязательную вакцинацию жителей Бруклина, за отказ от прививки пригрозил штрафом в $1000

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Из-за вспышки кори в нью-йоркском районе Бруклин городские власти решили провести там поголовную вакцинацию населения, а в мегаполисе объявили режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил на специальной пресс-конференции мэр города Билл де Блазио, пригрозив за отказ от прививки штрафом в тысячу долларов, передает агентство Reuters.

«Ситуация с корью сложилась крайне тяжелая. Вспышка заболевания продолжается. Зарегистрировано уже около 300 случаев, в основном, в Бруклине», - поведал он горожанам.

Как отмечает агентство, с осени прошлого года в Нью-Йорке заразились корью 285 человек, причем 250 из них живут именно в Бруклине. Считается, что источник вспышки заболевания – ребенок из семьи местных ортодоксальных иудеев, которого семья взяла с собой в Израиль, не сделав ему перед поездкой прививку от кори.

«Сегодня мы объявляем чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, этот режим вступает в силу немедленно. Непривитые жители в очаге заболевания предписывается пройти вакцинацию. Департамент здравоохранения опубликует перечень требований и штрафов за их нарушение», - продолжил Билл де Блазио.

Мэр добавил, что горожане не должны бояться прививок от кори – они «безопасны, эффективны и проверены временем».

ИСТОЧНИК KP.RU