Участниками астанинского процесса могут стать еще пять стран
Астанинский формат по урегулированию ситуации в Сирии может быть расширен путем включения в него Германии, Китая, Иордании, Ирака и Ливана. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь из Москвы, где у него состоялись переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
"В будущем могут быть предприняты дополнительные шаги по укреплению процесса в Астане. В него, как сообщила Россия, могут быть вовлечены Германия, Иордания, Ирак, Ливан и даже Китай", - сказал политик.
По его словам, такая мера позволит сделать принимаемые в рамках процесса решения более весомыми, передает газета Sabah.
Сайт kp.ru писал о том, что сам Эрдоган считает астанинский формат самым успешным в вопросе урегулирования конфликта в Сирии.
ИСТОЧНИК KP.RU