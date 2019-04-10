Участниками астанинского процесса могут стать еще пять стран

СЕГОДНЯ 10:03 2019-04-10T10:03:01+03:00

Это позволит сделать принимаемые в рамках формата решения более весомыми

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Астанинский формат по урегулированию ситуации в Сирии может быть расширен путем включения в него Германии, Китая, Иордании, Ирака и Ливана. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь из Москвы, где у него состоялись переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

"В будущем могут быть предприняты дополнительные шаги по укреплению процесса в Астане. В него, как сообщила Россия, могут быть вовлечены Германия, Иордания, Ирак, Ливан и даже Китай", - сказал политик.

По его словам, такая мера позволит сделать принимаемые в рамках процесса решения более весомыми, передает газета Sabah.

Сайт kp.ru писал о том, что сам Эрдоган считает астанинский формат самым успешным в вопросе урегулирования конфликта в Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU