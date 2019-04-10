Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг бросил вызов Месси

СЕГОДНЯ 10:36 2019-04-10T10:36:07+03:00

Смоллинг находится в ожидании матча Лиги Чемпионов против «Барселоны», о чем написал в соцсети

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В ожидании матча Лиги Чемпионов на "Олд Траффорд" Крис Смоллинг написал в своем аккаунте примерно следующее:

"Мне нравится играть против звезд мирового уровня. Ранее я сражался против Роналду и Мбаппе. Теперь нужно остановить Месси. Это серьезный вызов. Хочу передать Лионелю, что жду его", - цитирует Смоллинга Goal.com.

Игрок так же рассказал о настроении команды после жеребьевки, когда узнали, какой клуб достался в соперники.

Результаты жеребьевки были оглашены, когда команда «Манчестера Юнайтед» находилась на тренировке и, по словам Смоллинга, футболисты были рады и поздравляли друг друга, узнав, что им предстоит играть против «Барселоны».

«Мы разогревались на велотренажерах во время жеребьевки. Обычно делаем это десять минут и переходим к другой работе, но тут задержались на 20, так как по ТВ была жеребьевка. Как только она завершилась, мы были счастливы. Мы поздравляли друг друга», — приводит слова Смоллига beIN Sports.

Не обделил комплиментами соперника и каталонский клуб.

В частности, защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о тренере соперника:

«Я помню, Сульшер был фантастическим товарищем по команде, – цитирует AFP Пике. – Я прибыл в команду в 17 лет, и он был одним из старейших в ней. Он очень помог мне в интеграции, в городе, в стране. Конечно, ему в карьере не все удалось – часто были травмы. Но мы видели его качества. Я очень рад, что он возглавил "МЮ". Он проделал большую работу с командой. Она победила во множестве матчей и играет очень хорошо. Нас ждет сложный матч».

Пике выступал за МЮ с 2004 по 2008 год, так что встреча на выезде, которая пройдет сегодня вечером на Олд Траффорд станет одним из самых интересных противостояний.

ИСТОЧНИК KP.RU