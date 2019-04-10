2019-04-10T10:42:27+03:00
В мире

Amnesty International зафиксировала снижение числа казней в мире

В 2018 году данный показатель сократился на 31% до минимального за последние десять лет уровня
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Количество казней в мире уменьшилось в 2018 году на 31%Количество казней в мире уменьшилось в 2018 году на 31%Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Число казней в мире сократилось на 31% в 2018 году по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Таким образом данный показатель достиг минимальной отметки за последние десять лет. Об этом говорится в ежегодном докладе неправительственной организации Amnesty International.

Согласно данным ее исследования, в прошлом году были казнены как минимум 690 заключенных, тогда как еще два года назад этот показатель составлял 993 человека. В организации считают, что такие изменения свидетельствуют о принимаемых властями шагах к полной отмене столь "бесчеловечного наказания".

"Резкое сокращение общего числа казней в мире доказывает, что даже страны, от которых этого меньше всего ждешь, начинают менять свои подходы и понимать, что смертная казнь - это не решение проблемы", - заявил генеральный секретарь Amnesty International Куми Найду.

Говоря об изменениях, стоит отметить, что только в Иране количество казней уменьшилось на 50%. Похожая ситуация наблюдается в Пакистане, Ираке и Сомали. Между тем, в Белоруссии, Сингапуре, Японии и Южном Судане зафиксирован рост числа случаев приведения в действие смертных приговоров.

Лидером же по казням остается Китай. Точное число подвергшихся этому наказанию заключенных неизвестно, поскольку является государственной тайной. Дальше идет Иран (не менее 253 казней) и Саудовская Аравия (149).

Сайт kp.ru писал о том, что ранее об отмене практики смертной казни задумались власти американского штата Калифорния. Причем сам президент США Дональд Трамп не поддержал их в этом намерении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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