2019-04-10T10:56:13+03:00
Здоровье

Роспотребнадзор планирует запретить БАДы, схожие с названиями лекарств

В ведомстве уверены, что подобные средства вводят потребителей в заблуждение
Елена АКИМОВА
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Из аптек могут пропасть порядка 20% брендов БАДовИз аптек могут пропасть порядка 20% брендов БАДовФото: Павел МАРТИНЧИК
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Роспотребнадзор планирует взяться за рынок БАДов. Прежде всего в ведомстве хотят убрать с прилавков препараты, которые имеют схожие с лекарствами названия. Это вводит потребителей в заблуждение, а в некоторых случаях негативно сказывается на здоровье человека.

Критериев оценки схожести будет три: семантический (смысловой), фонетический (звуковой) или транслитерационный (связанный с использованием для передачи названия другого алфавита).

Ужесточение правил продажи станет возможно после того, как предложение службы рассмотрит и одобрит Евразийская экономическая комиссия. По оценкам экспертов, из продажи могу исчезнуть порядка 20 процентов брендов биологически активных добавок.

- Пожалуй, это обосновано, так как человек покупает БАД для отказа от курения или похудения и думает, что это лекарство, ждет эффекта. На деле же добавки только способствуют изменениям. А вот витамины можно разрешить называть идентично лекарствам, - комментирует газете «Известия» глава Аптечной гильдии Елена Неволина.

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БАДы вовсе не лекарство

В последнее время биологически активные добавки к пище (они же БАДы) разрекламированы широко и повсеместно. Псевдомедицинские брошюры обещают чудодейственное излечение от всех болезней и предлагают широкий ряд добавок, якобы исцеляющих от любых заболеваний, в том числе и онкологии. Люди верят, покупают БАДы упаковками с рук, в мелких магазинчиках, заказывают по почте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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